В одной песне есть слова "Одиночество прекрасно" Как вы думаете,какое одиночество??ожно назвать необходимым для человека?

Обществознание

В одной песне есть слова "Одиночество прекрасно" Как вы думаете,какое одиночество??ожно назвать необходимым для человека?

Автор: Гость