В одной песне есть слова "Одиночество прекрасно" Как вы думаете,какое одиночество??ожно назвать необходимым для человека?
Обществознание
В одной песне есть слова "Одиночество прекрасно" Как вы думаете,какое одиночество??ожно назвать необходимым для человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одиночество, без войны и зла!
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