Что значит прощать людей? •Это значит не держать обиды на другого человека,понять его. •Это значит помогать друзьям в учёбе. •Это значит уметь правильно наказывать людей за их поступки. •Верны все варианты
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Что значит прощать людей? •Это значит не держать обиды на другого человека,понять его. •Это значит помогать друзьям в учёбе. •Это значит уметь правильно наказывать людей за их поступки. •Верны все варианты
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Правильно :Ответ 1.
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