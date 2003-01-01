Подчеркни слова которые нельзя перенести якорь,книга,слои,кошка,майка,узор,айст,зверь,тетрадь,яма,чиж,учитель,ложка,ежи.вилка.ёлочка.карандаш,май.усы.слой.азбука.чайка.мост.цветы.юла.океан.оля.куст.алена.поезда.пост.ирина.лей.ю...
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Подчеркни слова которые нельзя перенести якорь,книга,слои,кошка,майка,узор,айст,зверь,тетрадь,яма,чиж,учитель,ложка,ежи.вилка.ёлочка.карандаш,май.усы.слой.азбука.чайка.мост.цветы.юла.океан.оля.куст.алена.поезда.пост.ирина.лей.юля.мяч.игорь.луч.евгений.яша.чай.арина.брат.слойка.лейка.мёд.олень.ёжик.юра.отец
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Слои, аист, яма, чиж, ежи, май, усы, слой, мост, юла, Оля, куст, пост, лей, Юля, мяч, Игорь, луч, Яша, чай, брат, мёд, Юра.
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