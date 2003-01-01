1) на рисунке показано главная оптическая ось MN линзы, предмет АВ и его изображение А1В1. Определите графическое положение оптического центра и фокусов линзы. Какая это линза-собирательная или рассеивающая?
Физика
1) на рисунке показано главная оптическая ось MN линзы, предмет АВ и его изображение А1В1. Определите графическое положение оптического центра и фокусов линзы. Какая это линза-собирательная или рассеивающая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для наглядности сделаю некий алгоритм решения. Смотрите вложение (ниже). Конечно не так точно как хотелось бы, но в своём чертежу ориентируйтесь по клеточкам.Линза - является рассеивающей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни слова которые нельзя перенести якорь,книга,слои,кошка,майка,узор,айст,зверь,тетрадь,яма,чиж,учитель,ложка,ежи.вилка.ёлочка.карандаш,май.у...
Химия
Помогите пожалуйста! Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: NaNo2 +...+ H2O ⇒ MnO2 +...+... Определите окислитель...
Алгебра
Другие предметы
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует вопросы ...