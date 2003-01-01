Особенности семейной жизни римлян

Гость: Гость:

Древнее население Италии жило родами в территориальных общинах — пагах, в результате объединения которых и возник город. Во глабе архаического Рима стоял выборный царь, совмещающий обязанности верховного жреца, военачальника, законодателя и судьи, а при нем состоял сенат. Наиболее важные дела решало народное собрание. В 510—509 гг. до н. э. образуется республика. Республиканское правление сохранялось до 30—29 г. до н. э., после чего наступает Период империи. Рим в эти годы ведет почти непрерывные победоносные войны и превращается из небольшого города в столицу огромной державы Средиземноморья, распространяющей свое влияние на многочисленные провинции: Македонию, Ахайю (Грецию), Ближнюю и Дальнюю Испанию, регионы Африки и Азии, Ближнего Востока. Это приводит к интенсивному культурному обмену, интенсивному процессу взаимопроникновения культур. Роскошная добыча триумфаторов, рассказы солдат, проникновение состоятельных людей в новоприобретенные провинции привели к революции на уровне бытовой культуры: менялись представления о богатстве, возникали новые материальные и духовные потребности, рождались новые нравы. Массовое увлечение восточной роскошью началось после азиатских триумфов Л. Корнелия Сципиона и Гн. Мандия Боль-сока. Быстро распространилась мода на атталические (пергамские одеяния), чеканное серебро, коринфскую бронзу, инкрустированные ложа, подобные древнеегипетским. Завоевание эллинистических государств, а к I в. до н. э. и эллинистической Греции произвело переворот в культуре Рима. Римляне столкнулись с культурой, превосходившей глубиной и разнообразием их собственную. «Греция плененная пленила своих победителей», — скажет позже Гораций, древнеримский поэт. Римляне начали изучать греческий язык, литературу, философию, покупали греков-рабов для обучения детей. Богатые семьи отправляли своих сыновей в Афины, Эфес и другие города Греции и Малой Азии слушать лекции прославленных ораторов и философов. Это повлияло на рост римской интеллигенции. В обществе и в литературе появились два новых комических типа: нелепые грекоманы и суровые гонители греческих наук. Во многих семьях иноземная образованность сочеталась со староримскими традициями и патриотическим гонором. Таким образом, в культуре Древнего Рима четко прослеживается этрусское и античное греческое начало.