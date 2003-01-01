Особенности семейной жизни римлян

История
Особенности семейной жизни римлян
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Древнее население Италии жило родами в территориальных общинах — пагах, в  результате объединения которых и возник город. Во глабе архаического Рима  стоял выборный царь, совмещающий обязанности верховного жреца,  военачальника, законодателя и судьи, а при нем состоял сенат. Наиболее  важные дела решало народное собрание.  В 510—509 гг. до н. э. образуется республика. Республиканское правление  сохранялось до 30—29 г. до н. э., после чего наступает Период империи. Рим в  эти годы ведет почти непрерывные победоносные войны и превращается из  небольшого города в столицу огромной державы Средиземноморья,  распространяющей свое влияние на многочисленные провинции: Македонию, Ахайю  (Грецию), Ближнюю и Дальнюю Испанию, регионы Африки и Азии, Ближнего  Востока. Это приводит к интенсивному культурному обмену, интенсивному  процессу взаимопроникновения культур.  Роскошная добыча триумфаторов, рассказы солдат, проникновение состоятельных  людей в новоприобретенные провинции привели к революции на уровне бытовой  культуры: менялись представления о богатстве, возникали новые материальные и  духовные потребности, рождались новые нравы. Массовое увлечение восточной  роскошью началось после азиатских триумфов Л. Корнелия Сципиона и Гн. Мандия  Боль-сока. Быстро распространилась мода на атталические (пергамские  одеяния), чеканное серебро, коринфскую бронзу, инкрустированные ложа,  подобные древнеегипетским.  Завоевание эллинистических государств, а к I в. до н. э. и эллинистической  Греции произвело переворот в культуре Рима. Римляне столкнулись с культурой,  превосходившей глубиной и разнообразием их собственную. «Греция плененная  пленила своих победителей», — скажет позже Гораций, древнеримский поэт.  Римляне начали изучать греческий язык, литературу, философию, покупали  греков-рабов для обучения детей. Богатые семьи отправляли своих сыновей в  Афины, Эфес и другие города Греции и Малой Азии слушать лекции прославленных  ораторов и философов. Это повлияло на рост римской интеллигенции. В обществе  и в литературе появились два новых комических типа: нелепые грекоманы и  суровые гонители греческих наук. Во многих семьях иноземная образованность  сочеталась со староримскими традициями и патриотическим гонором.  Таким образом, в культуре Древнего Рима четко прослеживается этрусское и  античное греческое начало. 
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