Животные обитающие в воде как и на суше
Биология
Животные обитающие в воде как и на суше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти животные называются земноводные или амфибии. Примеры: тритон, саламандра, лягушка, червяга и т. д.
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