Известен треугольник ABC с двумя внешними углами: ABE =104градуса, DCF=76градусов и сторо??ой AC=12см Вопрос: Найдите сторону AB треугольника ABC
Геометрия
Известен треугольник ABC с двумя внешними углами: ABE =104градуса, DCF=76градусов и сторо??ой AC=12см Вопрос: Найдите сторону AB треугольника ABC
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В каком ты классе блин
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