Как рещить задачу от 2 пристанейрасстояние между которыми 350 км в 11ч отправились н??встречу друг другу два теплохода.скорость пеового 32кмч скорость второго 38кмч.в какое время теплоходы встретятся
Математика
Как рещить задачу от 2 пристанейрасстояние между которыми 350 км в 11ч отправились н??встречу друг другу два теплохода.скорость пеового 32кмч скорость второго 38кмч.в какое время теплоходы встретятся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)350:(38+32)=5 за 5часов они доедут
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