Как рещить задачу от 2 пристанейрасстояние между которыми 350 км в 11ч отправились н??встречу друг другу два теплохода.скорость пеового 32кмч скорость второго 38кмч.в какое время теплоходы встретятся

Математика

Как рещить задачу от 2 пристанейрасстояние между которыми 350 км в 11ч отправились н??встречу друг другу два теплохода.скорость пеового 32кмч скорость второго 38кмч.в какое время теплоходы встретятся

Автор: Гость