Синквейн к слову мораль
Обществознание
Синквейн к слову мораль
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Гость:
Моральобщественная, политическаяуправляет, определяет, направляетспособ регуляции отношений людей в обществеценности и нормы
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