Четыре глагола с корнями бер бир очень надо помогите

Русский язык
Четыре глагола с корнями бер бир очень надо помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собирать, забирать - уберу, заберу.
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