О шутлив.. поздравлении, к добр.. молодцу, о дорожн.. происшествии, на жадн.. животное, без сливочн.. масла, в крайн.. доме, в жидк.. тесто, о заботлив.. отечестве, на зелен.. дерево, к заперт.. чулану,
Русский язык
О шутлив.. поздравлении, к добр.. молодцу, о дорожн.. происшествии, на жадн.. животное, без сливочн.. масла, в крайн.. доме, в жидк.. тесто, о заботлив.. отечестве, на зелен.. дерево, к заперт.. чулану,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О шутливОМ поздравлении, к добрОМУ молодцу, о дорожнОМ проишествии, на жаднОЕ животное, без сливочнОГО масла, в крайнЕМ доме, в жидкОЕ тесто, о заботливОМ отечестве, на зелёнОЕ дерево, к запертОМУ чулану.
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