Этот заморозок поздний Зимним ветром принесён Я в ненасные деньки Подрубать взялась платки. В каких словах звуков меньше ,чем букв?

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Этот заморозок поздний Зимним ветром принесён Я в ненасные деньки Подрубать взялась платки. В каких словах звуков меньше ,чем букв?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздний, деньки, подрубать,взялась,
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