Этот заморозок поздний Зимним ветром принесён Я в ненасные деньки Подрубать взялась платки. В каких словах звуков меньше ,чем букв?

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Этот заморозок поздний Зимним ветром принесён Я в ненасные деньки Подрубать взялась платки. В каких словах звуков меньше ,чем букв?

Автор: Гость