Алгоритм вимкнення комп'ютера?
Информатика
Алгоритм вимкнення комп'ютера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Закрити всі працюючі вікна. 2. Пуск 3. Вимкнення
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
Русский язык
Этот заморозок поздний Зимним ветром принесён Я в ненасные деньки Подрубать взялась платки. В каких словах звуков меньше ,чем букв?
Русский язык
О шутлив.. поздравлении, к добр.. молодцу, о дорожн.. происшествии, на жадн.. животное, без сливочн.. масла, в крайн.. доме, в жидк.. тесто, о забо...
Русский язык