Алгоритм вимкнення комп'ютера?

Информатика
Алгоритм вимкнення комп'ютера?
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1. Закрити всі працюючі вікна. 2. Пуск 3. Вимкнення
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