Скласти два речення зи словом котики

Українська мова
Скласти два речення зи словом котики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котики хлебчуть молоко з блюдця. Котики грають з клубком пряжі і фантиком від цукерки.
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