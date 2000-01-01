Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложение : I even (have coffee,not) yet.
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Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложение : I even (have coffee,not) yet.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have not even had coffee yet.
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