Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложение : I even (have coffee,not) yet.

Английский язык
Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложение : I even (have coffee,not) yet.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have not even had coffee yet.
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