Фермер убрал урожай моркови за три дня. Во второй день он убрал 2727 грядок, что на 66 ??рядок меньше, чем в первый день, а в третий день он убрал на 55 грядок меньше, чем за два предыдущих дня. Сколько грядок убрал фермер за э...

Математика
Фермер убрал урожай моркови за три дня. Во второй день он убрал 2727 грядок, что на 66 ??рядок меньше, чем в первый день, а в третий день он убрал на 55 грядок меньше, чем за два предыдущих дня. Сколько грядок убрал фермер за эти три дня?
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