Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы ра...

Математика
Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы раньше и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2240:16=140недель  2240:14=160недель  160-140=20недель
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