Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы ра...
Математика
Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы раньше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2240:16=140недель 2240:14=160недель 160-140=20недель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фермер убрал урожай моркови за три дня. Во второй день он убрал 2727 грядок, что на 66 ??рядок меньше, чем в первый день, а в третий день он убрал ...
Математика
Расмотрите зависемость между числами в верхнем и нежнем ряду и определи значение букв a,b,c,d верхний ряд 3;12;7;4,b;1;2,5;b Нижний ряд 7;25;a;...
Английский язык
Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложени...
Українська мова