Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы ра...

Математика

Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километров в неделю, второй - 14 километров в неделю. Какая из Бригад выполнит работы раньше и на сколько?

Автор: Гость