(882умножить на 41+29838):24 145умножить на 26 умножить на 13-23463:11
Математика
(882умножить на 41+29838):24 145умножить на 26 умножить на 13-23463:11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(842×41+29838)÷24=2681(ост.7) 1)842×41=34522 2)34522+29838=64360 3)64360÷24=2681(ост.7)
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