Преобразуйте в многочлен стандартного вида: a) (6-4b)(2b+1) б) (x+x^2-1)(3-x) в) (c^2-c-1)(c^3+c+2)

Математика
Преобразуйте в многочлен стандартного вида: a) (6-4b)(2b+1) б) (x+x^2-1)(3-x) в) (c^2-c-1)(c^3+c+2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) (6-4b)(2b+1)=12b+6-8b²-4b=-8b²+8b+6 б) (x+x²-1)(3-x)=3x+3x²-3-x²-x³+x=- x³ - 2x² +4x-3 в) (c²-c-1)(c³+c+2)=c^5+c³+2c²-c^4-c²-2c-c³-c-2=c^5-c^4+c²-3 c-2
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