Развитие семян голосеменных растений

Биология
Развитие семян голосеменных растений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала образуется вырост(корень),потом из семя появляется росточек, после растение растёт растёт и становится взрослым растением.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В какие группы можно определить данные глаголы стоит лечат дарил бежит писал играют читали строили пишут
Ответить
Английский язык
Помогите по английскому
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить №912
Ответить
Математика
Начертание прямогольник у которого ширина 6 см 5 мм а длина 15ми больше найди его пл??щадь в квадратных мили метрах выразить площадь в квадратных с...
Ответить
Математика
У мамы было 3 л молока,а бабушка купила в 9 раз меньше
Ответить