Развитие семян голосеменных растений
Биология
Развитие семян голосеменных растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала образуется вырост(корень),потом из семя появляется росточек, после растение растёт растёт и становится взрослым растением.
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