В какие группы можно определить данные глаголы стоит лечат дарил бежит писал играют читали строили пишут

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В какие группы можно определить данные глаголы стоит лечат дарил бежит писал играют читали строили пишут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В группы прошедшое время и настоящее время                                              прош. время: дарил, писал, читали, строили                                                       наст. время: лечат, бежит, играют, пишут.                                                                             Удачи!
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