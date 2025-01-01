Даю 20 балов: вычислите: 1) 28,25 * 0,8 * 12,5; 2) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; 3) 28,81 * 0,25 * 0,4;
Математика
Даю 20 балов: вычислите: 1) 28,25 * 0,8 * 12,5; 2) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; 3) 28,81 * 0,25 * 0,4;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 28,25 * 0,8 * 12,5=282,5 28,25*0,8=22,6 22,6*12,5=282,5 2) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4=167,9 125*0,2=25 25*16,79=419,75 419,75*0,4=167,9 3) 28,81 * 0,25 * 0,4=2,881 28,81*0,25=7,2025 7,2025*0,4=2,881
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