Ребяяят,переведите текст в номере 4.Буду очень благодарна

Гость: Гость:

А: Привет, Анна. Я сейчас сажусь в самолёт.В: Не могу дождаться встречи с тобой ( Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя). Я на пути к аэропорту.А: Отлично! Увидимся через пару часов.В: Ты тепло оделась? Здесь очень холодно.А: Что?В: Да! И, на самом деле, очень ветрено. Я надела пальто и шарф.А: Серьёзно? Я в короткой юбке и блузе. Здесь жарко.В: Я просто пошутила. Сегодня прекрасный, жаркий день в Глазго.А: Ты ужасна!В: Нет.А: Ладно, я кладу трубку. Увидимся с тобой позже.