8х-5х-17 + 10 х=0 помогите мне пожалуйста

Математика
8х-5х-17 + 10 х=0 помогите мне пожалуйста
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Гость:
13х=-10 х=-1,3 ответ: -1,3
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