8x-3,2=5,6 Решите Уравнение Очень Надо
Математика
8x-3,2=5,6 Решите Уравнение Очень Надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x=5,6+3,2=8,8 x=8,8:8=1,1
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