Назовите класс органических соединений к которому относятся вещества

Химия
Назовите класс органических соединений к которому относятся вещества
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Гость:
Перечисли их, тогда назову
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