9^3-^log3^54+7^-log7^3
Математика
9^3-^log3^54+7^-log7^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3²)^(3-log(3)54)+7^log(7)(1/3)=3^(6-log(3)54²+1/3=3^6:3^log(3)2916+1/3= =729/2916+1/3=4+1/3=4 1/3
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