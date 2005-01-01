(СРОЧНО)помогите пожалуйста решить проверочную по теме арифметический корень натуральной степени
Алгебра
(СРОЧНО)помогите пожалуйста решить проверочную по теме арифметический корень натуральной степени
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Гость:
1 а) б) в) 2 а) б) 3
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