9. Алёша решил выяснить, как быстро растворится чайная ложка поваренной соли в ста??ане с водой определённой температуры. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуществить мальчик при проведении опыта. Запиши ном...

Химия

9. Алёша решил выяснить, как быстро растворится чайная ложка поваренной соли в ста??ане с водой определённой температуры. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуществить мальчик при проведении опыта. Запиши номера действий в правильном порядке. 1) заметить время начала опыта 2) зафиксировать время, когда соль растворится в стакане с водой 3) измерить температуру воды 4) налить в мерный стакан 200 мл воды 5) положить в стакан с водой ложку поваренной соли Ответ:________________________________________________________

Автор: Гость