9. Алёша решил выяснить, как быстро растворится чайная ложка поваренной соли в ста??ане с водой определённой температуры. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуществить мальчик при проведении опыта. Запиши ном...
Химия
9. Алёша решил выяснить, как быстро растворится чайная ложка поваренной соли в ста??ане с водой определённой температуры. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуществить мальчик при проведении опыта. Запиши номера действий в правильном порядке. 1) заметить время начала опыта 2) зафиксировать время, когда соль растворится в стакане с водой 3) измерить температуру воды 4) налить в мерный стакан 200 мл воды 5) положить в стакан с водой ложку поваренной соли Ответ:________________________________________________________
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Гость:
Может так: 1-4-3-5-2 Химия-она такая.
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