9 класс.Индекс средних цен на 70 основных продовольственных товаров России в 1992 году по сравнению с предыдущим годом составил 1000%.На сколько снизилась покупательная способность денег?Прошу объяснить понятно.Заранее спасибо!

Экономика

9 класс.Индекс средних цен на 70 основных продовольственных товаров России в 1992 году по сравнению с предыдущим годом составил 1000%.На сколько снизилась покупательная способность денег?Прошу объяснить понятно.Заранее спасибо!

Автор: Гость