9 класс.Индекс средних цен на 70 основных продовольственных товаров России в 1992 году по сравнению с предыдущим годом составил 1000%.На сколько снизилась покупательная способность денег?Прошу объяснить понятно.Заранее спасибо!

Экономика
9 класс.Индекс средних цен на 70 основных продовольственных товаров России в 1992 году по сравнению с предыдущим годом составил 1000%.На сколько снизилась покупательная способность денег?Прошу объяснить понятно.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Покупательная способность рубля определяется с помощью индексного метода. Индекс покупательной способности рубля имеет вид: Iпср = 1/Iр   Следовательно, чтобы определить индекс покупательной способности рубля, необходимо знать индекс цен. За анализируемый период времени он равен 1000%. Следовательно, покупательная способность рубля равна: Iпср = 1/1,000*100% = 100%.   Таким образом, покупательная способность рубля за рассматри­ваемый период не изменилась.

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