Скiльки води i сухоi речовини утримуэться в 10 кг молока корови,якщо води в ньому на 7400 г бiльше,нiж сухоi речовини? Помогите решить пожалуйста.
Математика
Скiльки води i сухоi речовини утримуэться в 10 кг молока корови,якщо води в ньому на 7400 г бiльше,нiж сухоi речовини? Помогите решить пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суха речовина - х, вода - 7,4+х, х+7.4+х=10 2х+7,4=10 2х=2,6 х=1,3 Отже, суха речовина - 1.3 кг, вода - 7,4 + 1,3=8,7
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