Скiльки води i сухоi речовини утримуэться в 10 кг молока корови,якщо води в ньому на 7400 г бiльше,нiж сухоi речовини? Помогите решить пожалуйста.

Математика

Скiльки води i сухоi речовини утримуэться в 10 кг молока корови,якщо води в ньому на 7400 г бiльше,нiж сухоi речовини? Помогите решить пожалуйста.

Автор: Гость