Горе от ума господа гд и гн характеристика
Литература
Горе от ума господа гд и гн характеристика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Господа ГД и ГН - первые сплетники в обществе. Услышав новость, разносят ее со скоростью света. Рассказывая направо и налево, сами уже в это свято верят. История с их "легкой руки" обрастает все новыми и новыми подробностями. К сожалению, такие люди и сегодня встречаются в обществе, они опасны, потому что формируют общественное мнение.
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