Как написать правильно: "страшное преступление - убийство старухи" или "страшное п??еступление, - убийство старухи."
Русский язык
Как написать правильно: "страшное преступление - убийство старухи" или "страшное п??еступление, - убийство старухи."
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Гость:
Второй вариант скорее всего будет правильнее
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