Как написать правильно: "страшное преступление - убийство старухи" или "страшное п??еступление, - убийство старухи."

Русский язык
Как написать правильно: "страшное преступление - убийство старухи" или "страшное п??еступление, - убийство старухи."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй вариант скорее всего будет правильнее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти остаток при делении p(x)=x^4+2х^3-х^2+3x-1 на х-3
Ответить
Русский язык
Краткое сжатое изложение прощание с пушкиным для 8 класса
Ответить
География
Как определять координаты по карте.
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Ничто:ни слова,ни мысли,ни даже поступки наши - не выражает так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру,к...
Ответить
Алгебра
Записать в виде одночлена стандартного вида 5a^2•6a^3b
Ответить