Синтаксический разбор предложения: Ничто:ни слова,ни мысли,ни даже поступки наши - не выражает так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру,как наши чувствования...
Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Ничто:ни слова,ни мысли,ни даже поступки наши - не выражает так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру,как наши чувствования...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство: дополнение, дополнение, даже подлежащее - не сказуемое обстоятельство и обстоятельство дополнение определение и определение дополнение дополнение, как определение определение. Все слова, кроме союзов идут в таком же порядке, как и в предложении.
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