Синтаксический разбор предложения: Ничто:ни слова,ни мысли,ни даже поступки наши - не выражает так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру,как наши чувствования...

Гость: Гость:

Обстоятельство: дополнение, дополнение, даже подлежащее - не сказуемое обстоятельство и обстоятельство дополнение определение и определение дополнение дополнение, как определение определение. Все слова, кроме союзов идут в таком же порядке, как и в предложении.