Крокодила краткая информация

История
Крокодила краткая информация
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крокоди́лы — отряд водных позвоночных (которых обычно относят к сборной группе «пресмыкающихся»). Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов —  птицы (близкие родственники или даже потомки  архозавров). Все нынешние крокодилы — полуводные хищники, использующие в пищу водных, околоводных и приходящих на водопой животных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение о литературе на тему Гринёв в Белогорской крепости по роману Капитанск??я дочка
Ответить
Математика
Найти наименьшее натуральное число дающие при деление на 5,7,11,13 и остаток 4
Ответить
Русский язык
И мне вдруг стало е го жалко: вот он может ле­тать, а я держу его на при­вя­зи. грамматические основы в предложений
Ответить
Английский язык
Твір про ведмедя на англійській мові Зразу пліз
Ответить
География
Что образуется вдоль желоб
Ответить