Крокодила краткая информация
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Крокодила краткая информация
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Гость:
Крокоди́лы — отряд водных позвоночных (которых обычно относят к сборной группе «пресмыкающихся»). Из ныне живущих организмов ближайшие родственники крокодилов — птицы (близкие родственники или даже потомки архозавров). Все нынешние крокодилы — полуводные хищники, использующие в пищу водных, околоводных и приходящих на водопой животных.
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