Сочинение о литературе на тему Гринёв в Белогорской крепости по роману Капитанск??я дочка

Гость: Гость:

Могу рассказать кратко сочинение сами составите гринев прибыл в белогорскую крепость ,на самом деле это была не крепость ,а деоевушка на берегу реки там он встретил и полюбил семью коменданта Мироновых Машу полюбил по особенному ,как и она его один из главных героев швабрин-подлый оицимер улыбается в лицо и пускает слухи за спиной за воемя пахождения в белогорской крепости у него была дуэль со швабриным потом пришел пугачев и швабрин ,чтобы спасти свою шкуру перешел на сторону пугачева и чтобы подтвердить его верность он убил коменданта и комендантшу Машу взял в плен и насильно хотел жениться на ней Гринев же перешел на сторону Пугачева ,чтобы спасти Машу весь рассказ гринев следовал по эпирофу