Помогите составить предложения со словами столько, воскресенье, выходной, горит, ??отому что, так как.

Гость: Гость:

В магазине столько обуви... В воскресенье мы с родителями поедем в бассейн. Завтра мы не учимся,у нас выходной. Мы сидим у костра,он горит ярким оранжевым пламенем. Я не люблю купаться,потому что,я не умею плавать. Так как наступила зима,значит скоро будут огромные сугробы. Как-то так.