Помогите составить предложения со словами столько, воскресенье, выходной, горит, ??отому что, так как.
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Помогите составить предложения со словами столько, воскресенье, выходной, горит, ??отому что, так как.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине столько обуви... В воскресенье мы с родителями поедем в бассейн. Завтра мы не учимся,у нас выходной. Мы сидим у костра,он горит ярким оранжевым пламенем. Я не люблю купаться,потому что,я не умею плавать. Так как наступила зима,значит скоро будут огромные сугробы. Как-то так.
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