Каковы особенностиприроды центральной россии

География
Каковы особенностиприроды центральной россии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат умеренный, широко распространено сельское хозяйство в том числе животноводство,очень много рек,поэтому распространено сходство и рыболовство.
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