Match the words in the two columns and complete the sentenses (1-10) with the word combinations

Английский язык
Match the words in the two columns and complete the sentenses (1-10) with the word combinations
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зіставте слова в двох колонках і завершити речення (1-10) з словосполученнях
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