Какие возможности участия граждан в политической жизни в демократическом госуда??стве? При каких условиях такое участие наиболее эффективно?

Обществознание
Какие возможности участия граждан в политической жизни в демократическом госуда??стве? При каких условиях такое участие наиболее эффективно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В демократическом государстве возможности участия граждан в политической жизни очень велики, по – сравнению, с государствами иной формы правления. Влиять на политику правительства гражданину позволяют политические права и свободы, закрепленные в Конституции: 1)      Равное и прямое избирательное право; 2)      Равный доступ к государственной службе; 3)      Свобода собраний и объединений.   Участие гражданина в политической жизни государства возможно посредством права голоса на выборах за кандидата, чья программа интереснее для общества в данный момент и посредством референдума, всенародного голосования по проектам законов и других вопросов государственного значения. Также возможны другие пути влияния на власть – митинги, демонстрации, шествия, пикеты… Главное, чтобы они имели санкционированный характер. Наиболее эффективным влиянием на власть является объединение граждан в общественно – политические движения, т.е. политические партии. Они имеют четкую организационную структуру, обосновывают свои политические цели в программе, имеют свой Устав и стремятся к участию в осуществлении власти.  

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