Морфологический разбор слова царилась???? Помогите .....

Русский язык
Морфологический разбор слова царилась???? Помогите .....
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Гость:
Морфологический разбор слова царилась
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