Можете устно составить сочинение на тему "чем удобен мобильный телефон?" и написать ключевые слова. Заранее спасибо❤

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Чем же удобен мобильный телефон? Мобильный телефон удобен тем,что в нём содержится много действительно полезных приложений,к примеру можно сразу привести те же самые календарь,будильник,калькулятор и ещё много полезной нам приложений на телефоне.Так же с телефона можно не только считать примеры на калькуляторе или что-то ещё,но главное для чего был создан телефон так это для звонков.Это не для кого не секрет что с мобильного телефона можно связаться по связи с другим человеком и поговорить с ним на самые разные темы.Итак,теперь все мы знаем чем же на самом деле удобен мобильный телефон. Ключевые слова в первом предложении:телефон,будильник,календарь,калькулятор,приложения. Ключевые слова во втором предложении:пример,калькулятор,телефон,звонок. Ключевые слова в третьем предложении:секрет,телефон,связь,звонок,тема,человек. Ключевые слова в четвёртом предложении:итак,телефон,удобство.