Утворiть призвiща вiд iменникiв тесля.писар.маляр.слюсар. запишить. додаючи iмя та по батьковi

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Утворiть призвiща вiд iменникiв тесля.писар.маляр.слюсар. запишить. додаючи iмя та по батьковi
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Гость:
Тесля Іван Петрович,Писарьов Петро Вікторович,Малярюк Дмитро Ігорович,Слюсаров Тарас Максимович.
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