Запиши выражения к задачам : А) в 8 одинаковых ящиках разложили поровну b кг яблок .Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них так же c кг яблок ? Б) Путь от дома до магазина равный d м Алёша пробежал за 5 мин а обратный п...

Математика

Запиши выражения к задачам : А) в 8 одинаковых ящиках разложили поровну b кг яблок .Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них так же c кг яблок ? Б) Путь от дома до магазина равный d м Алёша пробежал за 5 мин а обратный путь прошёл за 10 мин .На сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути?

Автор: Гость