Запиши выражения к задачам : А) в 8 одинаковых ящиках разложили поровну b кг яблок .Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них так же c кг яблок ? Б) Путь от дома до магазина равный d м Алёша пробежал за 5 мин а обратный п...
Математика
Запиши выражения к задачам : А) в 8 одинаковых ящиках разложили поровну b кг яблок .Сколько ящиков нужно чтобы разложить в них так же c кг яблок ? Б) Путь от дома до магазина равный d м Алёша пробежал за 5 мин а обратный путь прошёл за 10 мин .На сколько метров в минуту меньше была его скорость на обратном пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) с:(в:8). Б) d:5-d:10
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