Найдите остаток от деления на 247 на числа 20! + 6! (K! =1*2*3....K). Помогите, прошу.

Математика
Найдите остаток от деления на 247 на числа 20! + 6! (K! =1*2*3....K). Помогите, прошу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не умножала все числа оставшиеся, но если надо - это несложно сделать на калькуляторе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор слова "дочь".
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста по английскому языку
Ответить
История
Помогите пожалуйста!) Прочитайте документ и подумайте, как условия Версальского ??ира отразились на экономическом развитии Франции и Германии в ко...
Ответить
Биология
По яких судинах організму людини тече оксигенова кров насичена киснем а) легеневі вени б)легеневі артерії в) сонні артерії г) клубові артерії д) по...
Ответить
Английский язык
1 фото - сам текст, 2 фото - задания! В заданиях 3 ошибки - нужно исправить! Перевод текста не нужен! Нужны сами ответы!!! Очень нужно до завтра!!!...
Ответить