Найдите остаток от деления на 247 на числа 20! + 6! (K! =1*2*3....K). Помогите, прошу.
Математика
Найдите остаток от деления на 247 на числа 20! + 6! (K! =1*2*3....K). Помогите, прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не умножала все числа оставшиеся, но если надо - это несложно сделать на калькуляторе.
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