1 фото - сам текст, 2 фото - задания! В заданиях 3 ошибки - нужно исправить! Перевод текста не нужен! Нужны сами ответы!!! Очень нужно до завтра!!! Заранее спасибо огромное)
Английский язык
1 фото - сам текст, 2 фото - задания! В заданиях 3 ошибки - нужно исправить! Перевод текста не нужен! Нужны сами ответы!!! Очень нужно до завтра!!! Заранее спасибо огромное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1a 2b 3a 4b 5c 6b 7ab 8a ghfdtkmyb dblgjdblb
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