1 фото - сам текст, 2 фото - задания! В заданиях 3 ошибки - нужно исправить! Перевод текста не нужен! Нужны сами ответы!!! Очень нужно до завтра!!! Заранее спасибо огромное)

Английский язык

1 фото - сам текст, 2 фото - задания! В заданиях 3 ошибки - нужно исправить! Перевод текста не нужен! Нужны сами ответы!!! Очень нужно до завтра!!! Заранее спасибо огромное)

Автор: Гость