Вирішити будьласка задачу, дуже потрібно: Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, д??уга - в 3 рази довша за третю, а третя - на 2 см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника

Математика

Вирішити будьласка задачу, дуже потрібно: Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, д??уга - в 3 рази довша за третю, а третя - на 2 см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника

Автор: Гость