Вирішити будьласка задачу, дуже потрібно: Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, д??уга - в 3 рази довша за третю, а третя - на 2 см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника

Математика
Вирішити будьласка задачу, дуже потрібно: Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, д??уга - в 3 рази довша за третю, а третя - на 2 см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона трикутника-7 см Друга-7*3=21 см Третя 21-2=19 см Периметр трикутника дорівнює P=7 см+21см+19 см=47 см Выдповідь:периметр трикутника-47 см
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