Напишите примеры цветковых растений (роза,ромашка,пион)
Биология
Напишите примеры цветковых растений (роза,ромашка,пион)
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Цветковые растения: ПИОН,ЛАНДЫШ,ВИШНЯ,ЯБЛОНЯ,КУВШИНКА,МАЛИНА,ЕЖЕВИКА,ЛЮТИК ЕДКИЙ,ЖЕНЬШЕНЬ,ЖАСМИН,ТЮЛЬПАН,ОДУВАНЧИК,ТЫСЯЧЕЛИСТНИК,ВЕНЕРИН БАШМАЧОК,БЕГОНИЯ,ОСИНА,ТОПОЛЬ,ДУБ,БЕРЁЗА,ЯСЕНЬ,НАРЦИСС И Т.Д.
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