Напишите кроссворд 7класс ,на тему покрыто семянные или цветковые

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Кроссворд по биологии 7 класс Простейшие 1. Инфузория, форма которой напоминает обувную подошву. 2. Выпячивания цитоплазмы амебы, необходимые для передвижения или захвата пищи. 3. Болезнь кишечника человека, вызываемая простейшим из группы корненожек. 4. Колониальный жгутиконосец шарообразной формы. 5. Простейшие, относящиеся к корненожкам, тело которых покрыто известковой раковиной. 6. Орган передвижения эвглены зеленой. 7. Простейшие, обладающие минеральным скелетом в виде красивых образований. 8. Группа простейших, ведущих исключительно паразитический образ жизни. В частности, к ним относится малярийный плазмодий. 1. туфелька2. ложноножки 3. дизентерия 4. вольвокс5. фораминиферы6. жгутик7. радиолярии8. споровики