Выполните сложение и сравните результаты: -8+(18+(-7)) и (-8+18)+(-7) 13+(-6+(-7)) и (13+(-6))+(-7)

Математика

Выполните сложение и сравните результаты: -8+(18+(-7)) и (-8+18)+(-7) 13+(-6+(-7)) и (13+(-6))+(-7)

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