Выполните сложение и сравните результаты: -8+(18+(-7)) и (-8+18)+(-7) 13+(-6+(-7)) и (13+(-6))+(-7)
Математика
Выполните сложение и сравните результаты: -8+(18+(-7)) и (-8+18)+(-7) 13+(-6+(-7)) и (13+(-6))+(-7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8+(18-7) = -8+11 = 3 (-8+18)-7 = 10-7 = 3 результаты равны. 13+(-6-7) = 13-13 = 0 (13-6)-7 = 7-7 = 0 результаты равны. Сочетательный закон сложения. Сумма не зависит от группировки её слагаемых.
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